La passa a Vodafone che tutti stavano aspettando, e che forse bisognerebbe attivare in tempi brevissimi, è sicuramente la Special Unlimited 7, una soluzione tramite la quale il consumatore ha la possibilità addirittura di richiedere 50 giga di traffico dati al mese a soli 7 euro.

All’interno dell’offerta, infatti, è possibile trovare un bundle di contenuti quasi unico nel suo genere, il cliente potrà sfruttare 50 giga in 4.5G, nonché illimitati minuti per telefonare a chiunque, passando anche per SMS senza limiti da utilizzare a piacimento verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

Tutto questo ad un prezzo veramente bassissimo, soli 7 euro al mese addebitati direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile. Sono da considerarsi assenti i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che il consumatore potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza necessariamente essere costretto a pagare una penale di alcun tipo.

Passa a Vodafone: la promozione da 50 giga

L’accesso alla suddetta passa a vodafone, tuttavia, non risulta essere alla portata di tutti, ma solo ed esclusivamente a coloro che si ritrovano ad essere in possesso di determinati requisiti, come appunto una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale (no Kena Mobile, ho.Mobile o LycaMobile).

La portabilità è sempre obbligatoria, indipendentemente dalla provenienza; i costi iniziali da sostenere non sono molto differenti da quanto siamo abituati a vedere, parliamo infatti di 12 euro per la promo e di 10 euro per la SIM ricaricabile. La richiesta di attivazione dovrà essere necessariamente presentata nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o altrove.