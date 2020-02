NASA: in costruzione una sonda che può sopravvivere su Venere

Venere è ostile a quasi tutto, nonostante sia il pianeta considerato più simile alla Terra, comprese le sonde. La NASA intanto pensa di avere delle apparecchiature elettroniche resistenti a Venere. Ciò non significa che i futuri rover saranno pronti a atterrare sulla superficie infernale del pianeta. A tal fine, la NASA vuole il tuo aiuto. Sta collaborando con HeroX in una competizione in crowdsourcing per sviluppare un sensore di evitamento degli ostacoli che potrebbe sopravvivere sulla superficie di Venere. Un totale di 30.000 dollari in premi andrà ai primi tre sensori in grado di navigare su terreni accidentati resistendo alle temperature estreme (oltre 800F) e alla pressione (92 volte quella della Terra) del pianeta.