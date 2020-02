Honor V30 e Honor V30 Pro sono gli attuali smartphone top di gamma dell’azienda e sono stati presentati ufficialmente in Cina alcuni mesi fa. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, l’azienda ha intenzione di portare questi smartphone anche in Europa (per l’esattezza l’arrivo ufficiale è previsto la prossima settimana). Tuttavia, anche su questi dispositivi sembra che mancheranno i servizi Google.

Niente servizi Google per i nuovi top di gamma targati Honor

A causa delle varie incomprensioni e problematiche createsi tra il governo statunitense e Huawei, sappiamo ormai che all’azienda cinese non è permesso installare i servizi Google sui suoi nuovi dispositivi in arrivo sul mercato. Tra questi dispositivi in arrivo per il mercato europeo senza i servizi Google ci saranno, come già anticipato, i nuovi Honor V30 e Honor V30 Pro. In mancanza di questi servizi che sono quasi fondamentali in Europa, l’azienda cinese ha sviluppato i propri servizi denominati HMS (Huawei Mobiles Services). Tra questi, saranno compresi servizi come Huawei ID, Huawei AppGallery, Huawei Mobile Cloud, Huawei ScreenMagazine, Huawei Video, Huawei Temi e Huawei Browser.

I top di gamma targati Honor sono quindi pronti ad arrivare anche per il mercato europeo. Honor V30 e V30 Pro, vi ricordiamo,sono caratterizzati sul fronte dalla presenza di un display IPS LCD con una diagonale da 6.57 pollici in risoluzione FullHD+ e con un doppio foro laterale. Le prestazioni sono invece affidate al SoC HiSilicon Kirin 990 con a sostegno 8 GB di memoria RAM e 128 oppure 256 GB di storage interno. Il comparto fotografico, infine, è composto da una quad camera posteriore da 40+8+8 megapixel.