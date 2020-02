Se il vostro armadio nasconde alcuni scheletri di certo avrete buttato da qualche parte un vecchio smartphone ormai non più utile dopo anni di uso. Non lo avete buttato per rispetto ma ora sta lì dimenticato a prendere polvere.

Tuttavia, dovete sapere che anche i cellulari di vecchia generazione possono avere una seconda vita, basta seguire i nostri consigli. Ecco dunque qualche dritta su come riconvertirli ad oggetti utili.

12 trucchi per dare una nuova vita al tuo vecchio smartphone

Telecomando universale – Dal riproduttore musicale agli oggetti della vostra smart home, lo smartphone che pensavate di buttare diventa un telecomando per tutti gli usi. In più con l’infrarosso avrete una compatibilità praticamente totale attraverso app gratuite come IR Universal Remote per Android.

Trackpad senza fili – perché invece non trasformarlo in un utile trackpad da computer fisso o portatile? Si può convertire infatti in superfici sensibili all’interazione del dito tramite applicazioni come Unified Remote sia per Android sia per iOs.

Schermo remoto del computer – Con un’app gratuita chiamata Chrome Remote Desktop, compatibile su ogni PC, potremo sfruttare il display dello smartphone come un secondo schermo remoto. In pratica una finestra nella memoria del pc a distanza, molto utile per avere accesso al terminale in ufficio.

Videocamera di sorveglianza – un’app come IP Webcam può convertire il cellulare in una telecamera attenta all’attività in casa o nel perimetro esterno. Può sfruttare i sensori inclusi per attivarsi al movimento e registrare e spedire video o foto in tempo reale. Molto utile anche come monitor per bambini piccoli oppure per controllare cosa combinano gli animali domestici mentre siamo a lavoro.

Hotspot wi-fi – forse uno degli usi più immediati a mente, a cui però suggeriamo di impostare una password per proteggere l’accesso dalle configurazioni interne. Controlla anche che la vostra offerta sia compatibile con questa funzione.

Console di videogiochi – I videogames consumano molta batteria, quindi perché non scaricare le app ludiche preferite su un telefono che non usiamo?

Portafoto digitale – Sincronizzare un vecchio smartphone con la tua utenza di Google Foto vi permette di avere un portafoto digitale sempre pronto.

E-reader – Anche in questo caso uno schermo di ampie dimensioni è consigliabile, dunque meglio se un phablet e potrai convertire il tuo vecchio smartphone in un lettore di ebook. Scarica le app come Amazon Kindle, Kobo oppure Google Libri, inoltre collegalo anche alle librerie online della tua biblioteca per il noleggio 2.0 e sincronizza con le tue utenze. Imposta il filtro luce blu (dall’area comandi rapidi tirando giù la tendina in alto nei modelli più recenti oppure con apposita app) e immergiti nella lettura.

Centro multimediale per l’auto – il tuo smartphone diventa un centro multimediale per la vettura collegandolo via cavo audio oppure bluetooth allo stereo per le canzoni, puoi inserire una simcard e trasformarlo in un hotspot e puoi anche usarlo come navigatore gps. Con l’app gratuita Android Auto oppure CarPlay per iOS è tutto più semplice e gratis. I comandi vocali con gli assistenti virtuali sono una vera manna.

Assistente in cucina – puoi installare app per il monitoraggio dei cibi in frigorifero così come quelle di ricette che ti guidano passo a passo; puoi visualizzare video dei migliori chef in azione su YouTube e puoi riprodurre musica oppure podcast per distrarti. Di certo, puoi investire qualche euro per una pellicola o custodia protettiva. In alternativa, grazie agli assistenti virtuali, potrai usare tutti i comandi vocali senza dover per forza toccare il touch.

Chiamate d’emergenza – Anche senza simcard, uno smartphone vecchio è pur sempre un cellulare che può chiamare i numeri d’emergenza. Lascialo carico nel cruscotto per i casi estremi di necessità.

Assistente scientifico – Dona il tuo vecchio smartphone alla scienza. O meglio: dona la capacità di elaborazione del tuo vecchio smartphone alla scienza con applicazioni come Boinc dell’Università di Berkeley. Come funziona? Si scarica gratuitamente e si collega il cellulare alla corrente e al web successivamente si sceglie quale progetto scientifico supportare. Da quel momento, lo smartphone sarà collegato a un network di dispositivi che condividono la loro capacità di calcolo da remoto per una sorta di supercomputer composto proprio da tutti i device uniti tra loro.