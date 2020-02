Vodafone: 3 offerte da capogiro a partire da 6 euro al mese

Abbattere tutti gli altri gestori per Vodafone è stato molto difficile, dal momento che le sue promozioni risultavano le migliori sotto vari punti di vista. Infatti secondo quanto riportato, il gestore colorato di rosso sarebbe il migliore in Europa per estensione e per qualità della sua rete.

Gli ultimi mesi però non sono stati così prolifici, dal momento che le offerte di Vodafone non hanno attirato il pubblico sperato. Ad aggiungere molte difficoltà per questo provider ci ha poi pensato Iliad, nuovo gestore che ha rubato moltissimi utenti proprio a Vodafone. Proprio per questo adesso il gestore anglosassone vuole reagire e recuperare quante più persone possibili con le sue offerte migliori. Queste arrivano con prezzi bassissimi, i quali potrebbero convincere una gran fetta di pubblico.

Vodafone prova a fare del suo meglio per recuperare utenti: ecco le Special a prezzi inediti fino ad ora

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB