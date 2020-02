Sono svariate le polemiche per il film dedicato al personaggio di Sonic, tratto dall’omonimo videogioco. In seguito a tali vicende sono state apportate delle modifiche che hanno causato il ritardo del rilascio della pellicola, ma è stato ugualmente un successo.

Sonic- Il Film, infatti, nonostante le polemiche che hanno preceduto il debutto della pellicola in tutte le sale, è adesso il film con maggior successo nel settore, per lo meno negli USA. Non è un risultato scontato considerando che il film è tratto da un videogioco, non è semplice arrivare al punto di produrre un film e riscuotendo anche un successo del genere. Merito senza dubbi di molteplici fattori, anche dovuti alla pellicola stessa, come la presenza del celebre Jim Carrey.

Sonic – il Film, incassi senza precedenti per il film tratto da un amato videogioco

La pellicola al momento supera i 100 milioni di dollari di incassi, per la precisione 111 trascorse un paio d’ore dall’ultima volta che sono stati rilevati i dati di tutti gli incassi. Ciò significa che il guadagno ammonta a più di 57 milioni di dollari, e considerando solo le sale americane. Molto interessante anche notare che di 57 milioni ce ne sono 43 incassati nel mercato internazionale. Quasi 7 milioni sono dal Messico, mentre 6,2 milioni dal Regno Unito e 3,3 milioni dalla Germania.

In Italia il film dedicato all’amato personaggio dei videogiochi ha debuttato con un ottimo secondo posto, preceduto dal film di Gabriele Muccino Gli anni più belli e prima di Parasite di Bong Joon-ho, il quale è stato notevolmente acclamato durante gli Oscar. Jeff Fowler, regista di Sonic – il Film, sarà sicuramente entusiasta non solo per il successo della sua pellicola ma anche per aver battuto la concorrenza. In particolare, troviamo la Warner Bros con un incasso di 19 milioni per la pellicola Bird of Prey. In questo caso abbiamo a che fare con un calo di quasi il 50% rispetto al guadagno iniziale.