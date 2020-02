Gli smartphone sono attualmente i dispositivi tecnologici più utilizzati non solo per comunicare con altre persone, ma per effettuare qualunque tipo di operazione dato che l’innovazione permette oramai quasi qualsiasi cosa. Diventa sempre più facile comunicare, raggiungere un luogo, scambiare importanti documenti, controllare la propria casella di posta elettronica, fare shopping online, creare una vacanza, e via dicendo.

Insomma, per gran parte degli utenti diventa sempre più difficile non utilizzare questi dispositivi tecnologici. In tutto il mondo, però, ci sono numerose persone preoccupate per questa tecnologia innovativa e per l’uso che se ne fa. Aumentando l’utilizzo diventa sempre più preoccupante il pericolo che rischia il corpo umano poiché assorbe continuamente le radiazioni che lo smartphone rilascia.

Gli smartphone preoccupano ancora le persone: ecco quali sono i dubbi

I dispositivi mobili preoccupano ancora di più le persone visto l’utilizzo aumentato negli ultimi anni. L’unico modo per scoprire la pericolosità degli smartphone è affidarsi al Valore SAR in assenza di risultati concreti degli studi scientifici. Il SAR è un parametro che indica quante onde elettromagnetiche il corpo umano riesce ad assorbire ogni qualvolta che è esposto ad un campo elettromagnetico. Ad ogni smartphone corrisponde un valore SAR e il modello più pericoloso è lo Xiaomi Mi A1 con 1.75 W/kg, a seguire c’è il OnePlus 5T con 1,68W/kg.

La lista degli smartphone maggiormente pericolosi non finisce qui perché non mancano i seguenti modelli: