Sex education: finalmente Netflix annuncia le nuove puntate

Non sappiamo ancora con precisione quando inizieranno le riprese della terza stagione ma, stando alle prime due, dovrebbe uscire nei primi mesi del 2021, così come e’ stato per la prima stagione (gennaio 2019) e per la seconda stagione (gennaio 2020). Il simpatico e tenero Otis, la cui vita è segnata da una madre ingombrante, terapista del sesso, non ha la minima esperienza pratica in merito ma sviluppa un’ottima linea teorica. Virtù notata da Maeve, ribelle e solitaria studentessa del liceo che decide di creare, sfruttando le nozioni teoriche di Otis, un pronto soccorso del sesso, dispensando consigli a pagamento a tutti gli studenti del suo liceo.

Sex Education 3 si arricchisce di ingarbugliati eventi nella seconda stagione, che vede Otis iniziare una relazione con Ola, figlia della fidanzata del padre, relazione che si interromperà quando Otis capirà di amare Maeve e le dichiarerà il suo amore con un lungo messaggio in segreteria telefonica.

A tenere tutti con il fiato sospeso, e ad aumentare le fantasie per la terza stagione, ci penserà il vicino di casa di Maeve, cancellandole il messaggio dal telefono. A questo punto sembra quasi impossibile per i due piccioncini dichiarare il proprio reciproco amore. A meno che, non venga loro in soccorso, la terza ed attesa stagione.