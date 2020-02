Secondo le ultime indiscrezioni la piattaforma di contenuti in streaming Netflix starebbe affrontando delle trattative per portare sul proprio catalogo la sesta stagione della serie TV Lucifer.

Negli scorsi giorni abbiamo parlato del prossimo arrivo della quinta stagione che, fino a qualche giorno fa era considerata anche l’ultima. Scopriamo insieme cosa è successo.

Netflix sta trattando per la sesta stagione di Lucifer?

Lucifer è ritenuta, insieme a qualche altra, una delle serie TV migliori degli ultimi anni e finalmente possiamo annunciarvi che tornerà con una quinta e forse sesta stagione. Il suo ritorno avverrà all’incirca nel mese di maggio 2020, nonostante non sono ancora state delle informazioni precise dalla piattaforma. Per chi non lo ricordasse, la quarta stagione ha visto il suo protagonista lasciare la città degli angeli per ritornare all’inferno.

Molto probabilmente quindi durante la quinta stagione sarà chiamato a ritornare in California per diversi motivi. Secondo i recenti rumor, nonostante fino a qualche giorno fa si pensava che la quinta stagione fosse l’ultima della serie, il colosso di streaming sarebbe attualmente in trattative per rinnovare ulteriormente la serie con protagonista Tom Ellis e produrre quindi la sesta stagione.

Secondo quando riportato da TV Line infatti, Netflix starebbe cercando un accordo con Warner Bors Television per poter riprendere nuovamente in mano la serie e ordinare dei nuovi episodi che andrebbero quindi a comporre la sesta stagione. Per il momento non abbiamo ulteriori indiscrezioni, non ci resta quindi che attendere con ansia la quinta stagione, insieme ad una dichiarazione ufficiale della piattaforma.