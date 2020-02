Stando alle statistiche che prendono in considerazione le ultime sei settimane, GTA 5 attualmente è il gioco più venduto in Italia.

Buone notizie dunque per GTA 5 ancora una volta in vetta alle classifiche per questo 2020. Tuttavia, emerge senza dubbi la carenza di nuovi titoli nel settore. Infatti, sul podio insieme a GTA 5 ci sono FIFA 20 e Dragon Ball Z: Kakarot. I dati provengono da una fonte certa, ossia B2Boost. Nello specifico, dalle classifiche emerse con il progetto GSD (game sales data) promulgato dalla federazione europea ISFE. In particolare, ricordiamo che le classifiche riguardanti le vendite sono dette combined in quanto uniscono le vendite tra Retail e Network, ossia tra negozi fisici e online per intenderci. Oltre ovviamente alle vendite che riflettono il mercato in toto.

Stilata la classifica ufficiale dei giochi più venduti in Italia, poche le novità, in cima c’è GTA 5

Per quanto concerne le vendite per la parte Network, il merito va ai FGD (full games downloads). I consumatori acquistano quest’ultimi tramite una delle seguenti piattaforme: Xbox Live eStream e PlayStation Network. Ciò implica che la parte “free to play” e gli acquisti in-app non sono inclusi.

Vi riportiamo di seguito l’intera top 10 dei giochi più venduti in Italia nelle prime sei settimane del 2020: GTA 5, FIFA 20, Dragon Ball Z: Kakarot, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Call of Duty: Modern warfare, NBA 2k20, Minecraft: Nintendo Switch Edition, Minecraft, Luigi’s Mansion 3, Red Dead Redemption 2. Come evince da questa classifica solo un gioco recente su 10, indubbiamente un ottimo risultato per i giochi citati ma in generale questo denota la mancanza di novità nel settore. Non resta che augurarci che nelle prossime settimane ci siano nuovi annunci da parte delle aziende, magari anche con il debutto della nuova PlayStation 5 di Sony.