Se qualcuno di voi stesse cercando un’offerta che includerebbe minuti e giga a basso costo, allora è il caso di consultare il sito di Fastweb Mobile.

Salvo nuovi cambiamenti, fino al prossimo 18 febbraio, è disponibile l’offerta ricaricabile di Fastweb Mobile. Quest’ultima può essere attivata tramite la seguente pagina ufficiale e ad oggi non circolano conferme ufficiali su eventuali rinnovi. Il nostro consiglio è quello di richiedere l’attivazione il prima possibile, visto che in qualsiasi momento l’operatore può optare alla chiusura della commercializzazione.

Ultimi giorni per l’offerta da 30GB

Come già avvisato, chiunque volesse attivare l’offerta può recarsi online sul sito ufficiale dell’operatore virtuale. In alternativa, possono richiedere il contatto di consulente Fastweb tramite il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ o chiamando il numero 146.

L’offerta include un numero elevato di minuti e giga, dando la possibilità ai consumatori più esigenti di soddisfare al meglio le proprie esigenze. Ad un costo inferiore ai 10 Euro mensili, esattamente a 9,95 Euro, sono utilizzabili minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile e 30 giga per navigare su internet in velocità massima 4G.

Aderendo all’iniziativa online i clienti non devono versare nessun costo aggiuntivo, considerando che l’attivazione è gratuita. Il noto operatore virtuale che si appoggia a Tim regala anche il contributo della nuova sim e della sua spedizione, invece di affrontare una spesa pari a 15 Euro. Oltre questi vantaggi, i clienti possono usufruire anche di altri servizi presenti all’interno dell’offerta: assistenza clienti MyFastweb, segreteria telefonica, ti ho chiamato, controllo credito residuo e scatto alla risposta.