Comet straccia le offerte di Unieuro con un volantino davvero molto interessante, alla cui base troviamo il solito e classico Tasso Zero, tramite il quale il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di poter richiedere un prestito senza interessi, da restituire poi in comode rate fisse mensili addebitate direttamente sul conto corrente (in 20 mensilità).

L’accesso alla campagna promozionale risulta essere possibile fino al 19 febbraio 2020 in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio, senza limitazioni particolari riguardanti disponibilità esclusive in determinate aree del territorio.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un apposito canale Telegram, lo trovate al seguente link.

Comet: il volantino batte tutti con le offerte indimenticabili

Il volantino Comet batte tutti con le indimenticabili offerte, una campagna promozionale tramite la quale si possono raggiungere ottimi prodotti, a prezzi estremamente ridotti rispetto al listino originario. I top di gamma presi in considerazione dall’azienda sono Huawei P30 Pro a 699 euro, Oppo Reno 2 a 499 euro, Galaxy S10 Lite a 679 euro, Galaxy Note 10 Lite a 629 euro, Galaxy A71 a 479 euro, Galaxy S10 a 699 euro, Galaxy Note 10 a 799 euro e similari.

Ottime offerte riguardano anche i cosiddetti wearable, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare un buonissimo Fitbit Versa Lite a 119 euro, passando per un Versa 2 a 199 euro, un Galaxy Watch a 279 euro o un Galaxy Fit a 74,90 euro.

Per il volantino Comet potete approfittare delle pagine che trovate inserite qui sotto nel dettaglio.