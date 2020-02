Abbiamo detto che è virtuale perché Curve non è una carta di credito né fisica né digitale. Si presenta come una tessera fisica che simula in tutto e per tutto una carta di credito, ma è soloun contenitore per altre carte di credito, debito o prepagate in vostro possesso. Per registrarle tutte basterà utilizzare l’applicazione correlata e gestirle con un solo PIN e con tutti i vantaggi di un cashback sui vostri acquisti.

Carte Postepay, Unicredit, BNL addio con Curve

Per chi come noi che l’ha provata ha scoperto con piacere che non ci sono stati limiti a ciò che si può acquistare con questo wallet, perché quando si deve effettuare un pagamento abbiamo solo selezionato la vera carta su cui addebitare l’importo. E se vi siete per caso sbagliati a selezionarne una piuttosto che un’altra, Curve vi permette entro 14 giorni di spostare il pagamento.

Come detto, il sistema prevede un cashback dell’1% che potete ottenere per tutte le vostre spese. Purtroppo la versione gratuita del wallet prevede la scelta di avere denaro indietro solo da 3 store a nostra scelta, ma pensiamo che non sarà un problema.

Se dal punto della sicurezza siamo più che al sicuro, il limite di Curve attuale è la non compatibilità con Google Pay tramite smartphone Android. Si tratta però di un limite a cui l’azienda è al lavoro risolverlo già nel 2020, almeno così recita il forum ufficiale.