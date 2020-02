Benzina in calo: il Coronavirus fa scendere il prezzo del carburante

Il coronavirus sta danneggiando l’economia mondiale dopo aver colpito quella di maggior livello nel mondo, ovvero quella cinese. Dall’oriente infatti proviene questo virus che starebbe letteralmente spaventando l’intero pianeta, contante ripercussioni su diversi aspetti.

Oltre al numero di morti che sembra aumentare giorno dopo giorno, ci sarebbero diversi cambiamenti che sarebbero arrivati proprio durante lo scorso weekend. Ad esempio, a risentire di tale problema, ci sarebbe il prezzo del carburante. Secondo quanto testimoniato, proprio negli ultimi quattro giorni il prezzo del diesel sarebbe diminuito visto il grande disastro economico proprio del coronavirus. Il tutto proverrebbe da un momentaneo blocco iniziale imposto dal Ministero del Commercio e dei Trasporti. A seguito, sia i pubblici che i privati hanno temuto per l’infezione e questo avrebbe scatenato la grande discesa di prezzo del carburante.

Coronavirus: anche il prezzo del carburante scende a dismisura dopo il grande disastro economico che il virus sta portando

Gli infetti continuano ad aumentare di numero, proprio come i morti. Il coronavirus sta portando sventura in tutto il globo, anche se fortunatamente non in ugual misura. Ad avere la peggio ovviamente è la Cina, nazione nella quale la malattia è nata e si è sviluppata.

Da qui sono derivati tanti problemi, come la svendita dei carburanti. Gli automobilisti hanno infatti notato una discesa del prezzo davvero incredibile come non si vedeva da diversi mesi a questa parte. Stando a quanto visto all’interno delle stazioni di servizio e dei vari distributori, nel giro di pochi giorni il diesel sarebbe arrivato a 1.399 euro al litro. Basti pensare che poche settimane fa il costo per litro equivaleva a 1.499 euro.