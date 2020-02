Sul sito ufficiale di Wind è presente una interessante promozione da 50 giga di traffico dati al mese, prende il nome di All Inclusive 50 Flash+, ma purtroppo non risulta essere disponibile per ogni utente sul territorio nazionale, potrà essere richiesta in esclusiva da coloro che si ritrovano in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale.

Come purtroppo sempre accade in situazioni di questo tipo, la passa a Wind in oggetto presenta anche un vincolo contrattuale di durata al quale l’utente deve necessariamente sottostare per riuscire a non pagare una penale del valore di 15 euro (addebitata in automatico sul metodo di pagamento scelto in origine). Inizialmente è comunque richiesto il pagamento di 11,99 euro per la promozione in sé, nonché di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a Wind: la promozione da 50 giga riesce a soddisfare le richieste degli utenti

Al netto di quanto scritto, all’interno della promozione è possibile trovare un buon bundle di contenuti, come 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G, passando anche illimitati minuti da utilizzare per telefonare a piacimento in Italia.

La navigazione, lo ricordiamo, è presente alla velocità del 4G di proprietà di Wind, senza costi aggiuntivi o limitazioni di alcun tipo. E’ bene ricordare che la richiesta di attivazione dovrà essere necessariamente presentata sul sito ufficiale, oltre che il canone fisso mensile sarà di 6,99 euro, sempre e soltanto da versare tramite credito residuo della SIM che l’utente sarà stato costretto effettivamente ad acquistare.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.