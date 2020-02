Il San Valentino in casa Wind non si è concluso. Il provider arancione nel corso di questi giorni ha messo a disposizione di tutti i suoi abbonati una ricca selezione di offerte per festeggiare al meglio il giorno degli innamorati. A differenza di altri operatori, però, con Wind le sorprese legate a San Valentino non sono ancora terminate. Sino al prossimo 20 Febbraio tutti gli utenti potranno attivare una speciale iniziative legata ai Giga internet.

Wind, 70 Giga per sé e 70 in regalo con questa speciale offerta

L’offerta di Wind che vi descriviamo si chiama 70 Giga San Valentino Edition. In base a questa promozione, i clienti avranno a loro disposizione 70 Giga per la connessione internet da utilizzare con le velocità del 4G. La soglia Giga si aggiungerà ai consumi internet già disponibili con la propria ricaricabile per trenta giorni.

Per la ricezione dei 70 Giga gli utenti dovranno spendere una tantum 10 euro. L’offerta però non finisce qui. La caratteristica principale della promozione è che oltre ai 70 Giga disponibili, gli abbonati potranno scegliere di regalare altrettanti 70 Giga ad un utente di propria scelta. Ovviamente il regalo non comporterà spese extra né per chi dona né per chi riceve la quota internet.

L’offerta 70 Giga San Valentino Edition è disponibile solo per una selezionata parte del pubblico di Wind. Tutti gli utenti idonei riceveranno comunicazione attraverso un SMS informativo sulla propria linea. Per attivare l’iniziativa sarà necessario rispondere in maniera affermativa al messaggio ricevuto. Solo all’attivazione della promozione, i clienti dovranno comunicare il numero a cui elargire i 70 Giga gratuiti.