WhatsApp: nuovo aggiornamento pronto all'arrivo con una stupenda novità

Le indiscrezioni portano agli utenti il contenuto di ogni aggiornamento prima che WhatsApp rilasci il tutto ufficialmente. Infatti spesso e volentieri il pubblico è a caccia di nuove informazioni proprio mediante il web, che puntuale non si esime mai dal far venire tutto a galla.

In quest’ultimo periodo in molti starebbero parlando di un update molto atteso, il quale in realtà sarebbe dovuto arrivare già diversi mesi fa sulla piattaforma. La celebre Dark Mode, che sembra ormai in dirittura d’arrivo per tutti, sarebbe infatti dovuta arrivare prima ancora dello scorso mese di settembre. Attualmente l’aggiornamento è in elaborazione, e proprio per questo tutti sono tranquilli. Nel frattempo però un nuovo aggiornamento sarebbe arrivato proprio per tutti gli utenti, o almeno all’interno della versione beta di WhatsApp.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento avrebbe reso possibile l’arrivo di un nuovo wallpaper nel colore Dark Solid

Stando a quanto riportato nelle ultime indiscrezioni e soprattutto dal noto portale WABetaInfo, ci sarebbe una grande novità in arrivo. Questa, che a breve sarà disponibile sugli WhatsApp per Android, comporterà la presenza di un nuovo wallpaper.

Si tratta del colore Dark Solid, il quale in un certo qual modo può consentire a tutti di cominciare ad abituarsi alla prossima Dark Mode. Il colore in questione va ad aggiungersi alla già folta schiera di tonalità disponibili per dare un’impressione diversa al background di WhatsApp. L’aggiornamento in pianta stabile potrebbe arrivare tra due settimane per tutti e di certo lo farà anche per i dispositivi Apple, anche se non nell’immediato.