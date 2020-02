Il volantino Trony, grazie all’ultimo sconto IVA, riesce ad assicurare all’utente la possibilità di mettere le mani su tantissimi prodotti di fascia più o meno alta, a prezzi estremamente ridotti rispetto a quelli che sono a tutti gli effetti i listini del periodo.

Fino al 1 marzo, solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio (ma senza limitazioni in merito alle regionalità o ai soci in questione), i consumatori hanno la possibilità prima di tutto di approfittare del cosiddetto Tasso Zero, ovvero del prestito a rate fisse mensili senza interessi, da restituire con addebiti diretti sul conto corrente di riferimento.

Volantino Trony: come funziona lo Sconto IVA

Lo Sconto IVA del volantino Trony non presenta un meccanismo particolarmente differente da quanto siamo stati abituati a vedere, in parole povere ci troviamo di fronte ad una soluzione che prevede uno sconto effettivo del 18,03% rispetto al prezzo originario di listino. Non stupitevi, l’iter seguito dalla suddetta non si discosta dal normale, in nessun caso è mai stato applicato uno sconto del 22%, in quanto tecnicamente parliamo di scorporo dell’IVA, il che corrisponde ad una riduzione della percentuale indicata.

Le possibili combinazioni sono davvero tantissime, non vengono poste limitazioni all’immaginazione degli utenti, per questo motivo, ad esempio, si potrà acquistare uno Xiaomi Redmi Note 8T e spendere 187,70 euro, oppure mettere le mani su Galaxy S10, Note 10, S10+ e così via.

Tutti gli acquisti potranno essere completati solo in negozio, per maggiori informazioni collegatevi qui.