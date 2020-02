In casa Netflix è tempo di rinnovi, infatti sono tante le serie popolari che hanno avuto seguito ed una di queste è ‘Le terrificanti avventure di Sabrina’. Proprio in questi giorni sta andando in onda la terza stagione sulla piattaforma streaming, ed i fan non vedono l’ora di cominciare a vedere la protagonista principale ovvero Sabrina.

Se siamo arrivati a parlare dela terza stagione significa che la serie ha riscosso un grande successo nelle precedenti puntate. Da quello che ci risulta e visti i risultati ottenuti fino a qui, la produzione starebbe pensando ad un’altra stagione.

‘Le terrificanti avventure di Sabrina’

Il successo che ha ottenuto fino ad oggi la serie ‘Le terrificanti avventure di Sabrina’ è dovuto dalla trama, dagli attori ma soprattutto dal tono degli show che gli è stato dato. In questo modo, gli episodi sono risultati interessanti e affascinanti alla maggior parte del pubblico di Netflix.

Adesso bisogna concentrarsi sulla terza stagione dove ci saranno delle novità. Una di queste riguarda Sabrina Spellman che avrà l’obiettivo di salvare il fidanzato Nicholas Scratch. In questo aiuto, la protagonista principale potrà contare sull’appoggio dei suoi ex compagni di scuola, Harvey, Theo e Rosalind. Per poter liberare e salvare il suo compagno, Sabrina dovrà fronteggiare ancora una volta Lucifero che è stato già sconfitto nella precedente stagione.

Gli episodi sono già iniziati come abbiamo detto e saranno complessivamente otto. Un numero inferiore rispetto alle passate stagioni. Il confronto con la prima è di tre episodi mentre con la seconda è di uno.