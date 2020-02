L’operatore virtuale Poste Mobile sembra essere l’operatore preferito di gran parte dei consumatori soprattutto perché offre al mercato delle tariffe telefoniche differenti per soddisfare qualsiasi esigenza. Con il suo servizio low cost cerca di attirare l’attenzione di gran parte del mercato e con queste tre proposte sembra esserci riuscito.

Poste Mobile e la sua offerta più vantaggiosa: ecco i dettagli

L’offerta telefonica più vantaggiosa che l’operatore virtuale Poste Mobile propone è denominata Creami We Back. Vantaggiosa perché l’operatore ricarica i propri clienti di 1,00 Euro per ogni 10GB non utilizzati nel mese della propria tariffa. Sostenendo un canone mensile di 9,99 Euro è possibile usufruire di:

Credit illimitati da utilizzare per le chiamate;

Credit illimitati da utilizzare per inviare gli SMS;

50GB di Internet per navigare alla massima velocità del 4G in rete.

Creami Style: l’offerta base

Come anticipato dal titolo, la tariffa telefonica Creami Style è la migliore per chi non fa un suo eccessivo del proprio smartphone. L’operatore virtuale, in questo caso, propone un canone mensile di 5,00 Euro per usufruire di:

500 Credit da utilizzare per chiamate ed SMS;

5GB di traffico dati per la navigazione in Internet.

Creami Relax 100

Un’altra tariffa telefonica proposta dall’operatore virtuale è Creami Relax 100 con la quale propone il seguente bundle:

Credit illimitati per le chiamate;

Credit illimitati per gli SMS;

100GB di traffico dati.

Il canone mensile di questa tariffa cambia secondo i mesi di fedeltà del cliente. Dal primo mese al terzo mese è di 10,00 Euro, dal quarto mese al sesto mese scende a 9,00 Euro e, infine, dal settimo mese scende a 8,00 Euro.