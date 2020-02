Non manca tantissimo all’uscita di Mulan, l’ultimo live-action prodotto da Disney che racconta le avventure dell’omonima principessa guerriera che si spaccia per un soldato e combatte per il Giappone, il suo paese. Il film sarà ricco di scene d’azione e combattimenti avvincenti, in accordo con le affascinanti arti di combattimento orientali. Vedremo chiaramente il Qi della ragazza.

Cos’è il Qi e cos’altro sappiamo sul prossimo film Disney

Per Qi si intende proprio l’energia vitale che emana qualcuno, detta anche Ki. La direttrice della fotografia Mandy Walker ha rilasciato una serie di dichiarazioni a Insider e noi ve le riportiamo:

Ogni volta che guardo il film, mi emoziono. Per me è un buon segno punto conosco davvero bene e ciò di cui tratta, ma ne rimango ancora colpita.

Tra le cose che racconta, sostiene anche che questo film sarà un gran successo a causa di tutto l’impegno impiegato nelle riprese, come ad esempio nelle scene della battaglia in cui erano presenti per ogni lato di inquadratura, 60 cavalli e 100 persone: un cast molto numeroso! Inoltre si esprime molto positivamente anche nei confronti di Liu Yifei ovvero l’attrice protagonista:

Liu Yifei è incredibile. Oltre al fatto di essere una persona adorabile, e molto professionale. Ha realizzato la maggior parte delle sue performance, come cavalcare, combattere con la spada, praticare le arti marziali, le sequenze della battaglia. Abbiamo sempre avuto uno stuntman pronto, ma lei si è preparata così bene che abbiamo voluto farle fare queste cose, e 9 volte su 10 ce l’ha fatta e l’ha fatto bene. E ciò si percepisce perché è possibile vedere chiaramente il suo viso nelle scene in cui sta compiendo i movimenti.

Tornando a parlare del Qi si tratta di una forma di forza vitale di cui si parla tipicamente nella cultura orientale e che rappresenta una energia comunicante con tutto l’universo e viene spesso riportata anche nella filosofia che accompagna le arti marziali.