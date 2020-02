Il marchio Little Pepper al momento non è molto conosciuto dalle nostre parti. Questa azienda, infatti, presenta solitamente dei cloni di alcuni smartphone molto famosi, come ad esempio i device di casa Apple. Nonostante questo, nella giornata odierna è stato presentato il nuovo Little Pepper 8i, il quale ha finalmente un design e una identità tutta sua.

Little Pepper 8i è ufficiale: ecco le caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone a marchio Little Pepper ha quindi un design proprio, non imitato da nessun altro smartphone. Sul retro del device, infatti, troviamo una tripla fotocamera posteriore posta a semaforo sul lato sinistro, un sensore biometrico fisico posto al centro e una linea verticale posta sul lato sinistro della backcover. Frontalmente, invece, troviamo un display con un gotch a forma di V.

Analizziamo ora la scheda tecnica del device. Il nuovo Little Pepper 8i dispone di un display da 6.3 pollici in risoluzione FullHD+ e con un form factor di 19,5:9, mentre il rapporto screen-to-body è pari al 93%. In ambito prestazionale, abbiamo un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato. Come processore, infatti, troviamo il SoC Snapdragon 710 di Qualcomm accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Passiamo ora al comparto fotografico. Come già anticipato, il nuovo device dell’azienda ha una tripla fotocamera posteriore. Quest’ultima è composta da un sensore fotografico principale da 16 megapixel (apertura focale f/1.8), un sensore grandangolare da 8 megapixel e un sensore teleobiettivo da 5 megapixel con zoom 2x. La fotocamera anteriore è invece composta da un sensore fotografico da 16 megapixel.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Little Pepper 8i è disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo di 949 Yuan, pari cioè a circa 125€ al cambio attuale.