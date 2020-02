La macchina fiscale lavora a ritmo incessante anche quando sembra arrestarsi. La progettualità dietro ogni mossa del Fisco, infatti, spesso richiede tempo e diversi mesi (se non anni) di preparazione per poter essere applicata laddove necessario.

Ed è ciò che è accaduto con il nuovo algoritmo implementato dall’Agenzia delle Entrate, dopo una gestazione di svariati anni, e che porterà un metodo per intendere la lotta all’evasione fiscale, vera e propria piaga economica e sociale del nostro Paese. Si stima infatti che nella sola estate 2019, ad esempio, una casa vacanza su tre sia stata affittata senza dichiararla al Fisco e senza pagarne le relative tasse.

Da questo momento in poi, però, evadere sarà più difficile: l’Evasometro è già in azione per setacciare i conti correnti dei contribuenti.

Lotta all’evasione: il nuovo strumento del Fisco controlla i conti correnti

Dopo il pensionamento definitivo del Redditometro, ora sarà l’Evasometro a prendere le redini della lotta all’evasione. Ma che differenza c’è tra i due algoritmi?

Mentre il Redditometro andava a valutare la corrispondenza tra i redditi dichiarati e gli acquisti onerosi, ad esempio case, automobili o simili, adesso invece il nuovo Evasometro andrà a controllare la congruenza tra i redditi dichiarati e i depositi di denaro, di qualsiasi natura essi siano.

Setacciare i conti sarà dunque la via per comprendere lo stato fiscale di un contribuente, verificando in questa maniera la correttezza nelle dichiarazioni dei redditi. Vi sarà un margine di tolleranza del 20%, superato il quale scatteranno controlli più approfonditi a cui prenderanno parte gli stessi contribuenti, chiamati a giustificare tale esubero.