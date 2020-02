Euronics sconta al 50% tutti i prodotti di tecnologia in vendita presso i vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza obbligare l’utente a recarsi nei negozi di determinati soci, pur comunque impedendone l’acquisto direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Il meccanismo che troviamo alla base della corrente campagna promozionale lo abbiamo già visto ed apprezzato in passato, anche se resta comunque una delle migliori occasioni per risparmiare sull’acquisto di almeno una coppia di prodotti. L’iter da seguire per raggiungere il risultato desiderato non è particolarmente impegnativo, né limitante.

Euronics: il volantino raccoglie alcuni dei migliori prezzi

Per seguire passo passo la soluzione inclusa nel volantino Euronics, l’utente dovrà prima di tutto acquistare una coppia di prodotti tra i tantissimi modelli presenti in negozio; in questo caso le limitazioni riguardano solamente i marchi Bose, Dyson, iRobot o Apple, nonché l’acquisto di due prodotti dello stesso tipo (come ad esempio due notebook, due tablet, due smartphone e così via). Se rispetterete le linee guida, una volta giunti in cassa avrete guadagnato il diritto di ricevere uno sconto del 50% sul prodotto meno caro della coppia effettivamente scelta.

Sembra tutto essere molto chiaro, ma facciamo comunque un piccolo esempio: immaginando di aver scelto un notebook da 800 euro ed uno smartphone da 500, per un totale di 1300 euro, in cassa l’utente pagherà solamente 1050 euro, in quanto il dispositivo mobile verrà passato a 250, invece che 500 euro.

Maggiori dettagli sono reperibili nelle seguenti pagine.