ENEL è stata diffamata da un anonimo gruppo di troll e truffatori che ha osato infangare il suo buon nome con una frode vecchia come il cucco. Ma con somma sorpresa di tutti pare che la luce gratis ogni giorno sia veramente una realtà confermata dalla stessa società con una nuova offerta che ha del’incredibile. Ecco tutte le ultime notizie sulla società elettrica.

Enel tra alti e bassi: luci ed ombre per i clienti

Si potrebbe parlare propriamente di “luci ed ombre“ per una società storica reduce da una lunga serie di riconoscimenti ma anche di vicende che devono essere chiarite. Tra queste c’è la storia della finta bolletta. Al solito, ragazzi, è una truffa! Si comincia con il ricevere un messaggio e si finisce con il richiedere il rimborso ala banca dopo varie denunce alla Polizia Postale.

Tutto passa per le email in arrivo tra cui si scorge la netta sagoma del phishing accompagnato da un link sospetto. La prima mette in guardia su una fattura non pagata mentre il secondo completa l’attacco con lo svuota-conto per chi indica IBAN e codici di carte e conti correnti. Tutti i soldi finiscono in mano ai truffatori con ENEL completamente estranea ai fatti da molti contestati.

Il nostro consiglio è quello di DIFFIDARE sempre a comunque da simili comunicazioni di servizio perché nel 99% dei casi la ragione di ciò è affidata ad un manipolo di manigoldi assetati di denaro. Eliminate la mail e segnalate l’accaduto.

Diverso, invece, il frangente dei KW Gratis da riscattare per coloro che scelgono l’offerta ‘chiamata ORE FREE’ di Enel Energia. In particolare si prefigge lo scopo di offrire uno sconto totale sui consumi con 3 ore di energia a 0 euro ogni giorno e tutti i giorni. Una offerta flessibile senza vincoli di orario. Si può usare al mattino come la sera e si può gestire tutto tramite app o sito ufficiale in presenza di nuovi contatori digitali di ultima generazione.