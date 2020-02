Le notizie sugli aggiornamenti di WhatsApp sono diventate oramai attesissime dal pubblico della piattaforma di messaggistica. Nel corso di questi anni, il servizio ci ha abituati a novità di primo ordine, anche se c’è da sottolineare come non tutti gli aggiornamenti siano graditi alla vasta platea.

WhatsApp e Facebook: è allo studio una novità per le chat

In tempi recenti, sempre più upgrade di WhatsApp sono stati collegati in via diretta con Facebook. Dal 2014, anno dell’acquisizione della chat da parte del social network, si è creata un’interazione ampia tra i due portali.

In casa Facebook è attualmente al vaglio un progetto d’aggiornamento in grado di modificare drasticamente le conversazioni di WhatsApp. Gli sviluppatori, infatti, pensano ad allargare le chat non soltanto ai numeri presenti in rubrica, ma anche agli amici di Facebook.

L’idea sarebbe d’avanguardia, ma potrebbe creare non pochi effetti collaterali. Ad esempio, in questo modo, vi sarebbe una perdita di valore per Messenger, il servizio chat di riferimento per Facebook.

Tali indiscrezioni, inoltre, hanno fatto riemergere vecchi rumors relativi ad una fusione tra la stessa Facebook e WhatsApp. Tali rumors, però, sono stati spenti sul nascere dagli addetti ai lavori dei due servizi.

Nel corso di questi giorni, sul web si è discusso molto di questo possibile aggiornamento. Al netto di qualche voce a favore, la maggior parte del pubblico è contraria al disegno di Facebook. Tanti utenti desiderano l’indipendenza piena della chat da Facebook e minacciano anche di abbandonare il servizio, qualora l’upgrade diventasse effettivo.