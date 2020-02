WhatsApp: nuova app per recuperare i messaggi eliminati di proposito

Il pubblico che utilizza WhatsApp sa benissimo che l’applicazione è sempre pronta ad aggiornarsi. Negli ultimi anni sono arrivati degli aggiornamenti pieni di novità, soprattutto quando si tratta di includere nuove funzioni all’interno della piattaforma. Coloro che utilizzano la chat in pianta stabile, sono ovviamente abituati ad alcune feature, le quali vengono però implementate spesso con qualcosa di ancor migliore.

Una delle novità che più di tutte forse ha sconvolto gli utenti WhatsApp negli ultimi anni, è stata quella che permette di cancellare i messaggi anche dopo averli inviati. Nel momento in cui il destinatario non dovesse ancora aver letto il messaggio, questo non sarà più visibile nella sua chat. Tale soluzione è ottima per chi magari sbaglia ad inviare un messaggio, o magari se avete cambiato idea dopo averlo già inviato. Ovviamente tutto ciò risultante è un’arma a doppio taglio, e proprio per questo potrebbe essere utile recuperare i messaggi eliminati.

WhatsApp, con questa nuova funzione potete recuperare i messaggi cancellati gratis

È capitato sicuramente più di una volta a tutti voi: in chat c’è un messaggio cancellato di cui volete sapere per forza il contenuto. Ora tutto questo è possibile, ovviamente uscendo fuori dagli schemi di WhatsApp. Basta scaricare la nota applicazione che prende il nome di WAMR, la quale è gratuita e che in nessun modo intacca i canoni della legge.

Tutto ciò che dovrete fare dopo aver scaricato il contenuto, sarà tenere l’applicazione attiva in background. In questo modo memorizzerà tutte le notifiche e potrà salvare i messaggi, anche quelli cancellati.