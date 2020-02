Le principali compagnie telefoniche Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia sono sul mercato da tantissimo tempo, ma negli ultimi anni hanno perso molti clienti per via delle offerte telefoniche super convenienti degli MVNO e di Iliad. Secondo alcune analisi, però, tantissimi consumatori preferiscono attivare una tariffa telefonica un po’ più cara rispetto le altre se il gestore telefonico in questione riesce a garantire una perfetta copertura.

Insomma, sostenere una cifra nella media va bene per i consumatori se il servizio offerto è ottimo. Ma quale gestore telefonico scegliere per usufruire della copertura perfetta?

Tim, Vodafone, Wind o 3 Italia? Ecco chi offre la copertura perfetta

Le principali compagnie telefoniche sono state sottoposte ad un’analisi effettuata da OpenSignal, nota società specializzata in monitoraggio delle connessione mobili. Per la sua analisi ha deciso di analizzare il servizio dei principali gestori telefonici italiani per scoprire chi siede sul podio in termini di copertura.

Prima di scoprire i risultati, però, è bene sapere che l’analisi effettuata si riferisce ai dati presi nel primo semestre del 2019. Difatti, attualmente potrebbero essere cambiati i risultati visto che le principali compagnie telefoniche si impegnano ogni giorno per migliorare il proprio servizio.

Comunque sia, secondo i risultati comunicati da OpenSignal, a sedere sul podio come gestore telefonico migliore in termini di velocità di download e upload è Tim con 25 Mbps; il podio è del gestore telefonico blu anche in termini di latenza perché registra un totale di 39,7 ms. I risultati cambiano, invece, per il migliore fornitore della rete 4G e, in questo caso, l’operatore migliore è Vodafone e a seguire Tim.