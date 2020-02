TIM sta puntando moltissimo sul 5G cercando di estendere la connettività della rete entro fine del 2020 ma purtroppo ha una mancanza molto grave per quanti i clienti Business, infatti, gli stessi non possono contare sull’applicazione ufficiale che permette di verificare i consumi su Android ed iPhone (iOS).

Una vera e propria mancanza che sta mettendo in crisi moltissimi clienti Business che per controllare il traffico dati, minuti ed SMS inclusi nella propria offerta devono obbligatoriamente utilizzare il sito internet di Tim Business.

L’app Tim Business era presente sul Google Play Store ma la stessa compagnia telefonica l’ha rimossa e sarebbe già a lavoro per svilupparne una nuova che permetterà a tutti coloro che hanno un abbonamento con partita IVA di consultare i propri consumi in modo semplice e veloce.

Al momento le tariffe più interessanti per i clienti Business sono la Tim Large che offre ben 50 Giga di internet in 4G, minuti illimitati e 100 SMS a soli 15 euro al mese. In alcuni negozi TIM vengono offerti anche 100 GB, Minuti illimitati e 100 SMS a soli 10 euro al mese. Le offerte possono essere utilizzate in modo illimitato in tutta Europa e quindi anche i Giga sono totalmente utilizzabili.