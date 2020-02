Un’auto a guida autonoma nel Regno Unito ha completato il viaggio più lungo e complesso fatto da un veicolo autonomo. La Nissan Leaf ha guidato per 230 miglia senza aiuto, navigando sull’autostrada M1, con rotonde trafficate e corsie di campagna non contrassegnate.

Il progetto parzialmente finanziato dallo stato, che era in fase di realizzazione da 30 mesi, arriva al momento giusto. Infatti, la Gran Bretagna sta cercando di attirare gli sviluppatori verso i veicoli autonomi. Nel 2017 il governo ha stimato che il mercato britannico dei veicoli elettrici e a guida autonoma potrebbe valere circa £ 28 miliardi entro il 2035. Ciò in un mercato globale di £ 907 miliardi. “Altri conducenti intorno al veicolo non avrebbero notato che il veicolo è in realtà completamente autonomo”, ha dichiarato David Moss, responsabile della ricerca e sviluppo europeo di Nissan.

Superati i test per il primo veicolo interamente autonomo finanziato dal Regno Unito in collaborazione con Nissan

“Il veicolo è molto più consapevole di ciò che sta accadendo nella zona circostante di quanto probabilmente un guidatore sarebbe a causa della quantità di sensori che monitorano continuamente l’ambiente”. Aiutato da otto scanner laser, sette telecamere, radar e sei unità di controllo elettroniche. Il veicolo trasportava anche due persone pronte a prendere il controllo, se necessario. Oltre a ricevere fondi governativi, il progetto da 13,5 milioni di sterline noto come HumanDrive ha lavorato con le autorità competenti per ottenere l’approvazione. Il progetto è un’idea appunto di Nissan come già accennato.

Sono state messe in atto diverse misure di sicurezza. Tra cui pause regolari, valutazioni del rischio e presenza di qualcuno al posto di guida e del passeggero anteriore in caso di emergenza. Nissan ha precedentemente affermato che l’approccio flessibile del Regno Unito ai test dei veicoli autonomi l’ha aiutata a scegliere Londra per i suoi primi test europei nel 2017. Ma il progresso delle auto a guida autonoma in tutto il mondo è stato ostacolato da problemi di sicurezza e problemi relativi alla responsabilità assicurativa.