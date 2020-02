In un momento storico in cui gli smartphone sono sempre più costosi, diventa curioso capire e sapere quali siano effettivamente i modelli più cari sulla “faccia della Terra”, proprio per comprendere fino in fondo la “pazzia della mente umana”. Se pensavate che i nuovi Galaxy S20 (in particolare l’S20 Ultra) presentassero prezzi improponibili, allora non avete davvero visto nulla.

Tutti i modelli che andremo ad elencarvi sono costosi non per la qualità generale del prodotto, quanto per le personalizzazioni apportate sullo stesso da parte dell’azienda produttrice o su richiesta dell’utente che poi ne ha effettivamente ultimato l’acquisto. I cambiamenti riguardano integralmente aspetti estetici, niente a che vedere con prestazioni o caratteristiche tecniche.

Smartphone: ecco quali sono i più costosi in assoluto

Il più costoso in assoluto è sicuramente il Black Diamond VIPN, un dispositivo che può raggiungere addirittura la cifra monstre di oltre 300’000 dollari; gli amanti del platino e dei diamanti, invece, si appoggeranno al Vertu Signature Diamond, un dispositivo costellato di pietre preziose, il cui valore effettivo si aggira “solamente” attorno agli 88’000 dollari (quanto un’Audi Q7, per intenderci).

In terza posizione troviamo invece il Caviar 3310 “The Last Emperor“, una riedizione del rinomato ed amatissimo dispositivo di casa Nokia, con grafica ed interfaccia commemorativa dello Zar Nicola II di Russia. Al quarto posto, infine, si posiziona il Mobiado Grand 7, uno smartphone pressoché sconosciuto ai più, ma in grado di presentare un costo effettivo di addirittura 2700 euro nell’ampiamente personalizzabile versione base. In un mondo in cui esiste gente che davvero muore di fame o non riesce ad arrivare alla fine del mese, parlare di queste cifre per smartphone, è davvero da pazzi, non trovate?