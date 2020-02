Passa a Wind: offerta speciale con 100GB, minuti illimitati e 200 SMS

Le nuove offerte Wind presentate in occasione del San Valentino lasciano tutti senza fiato. I nuovi clienti possono ricevere fino a 100 GB di traffico dati senza andare incontro a costi eccessivi per il rinnovo. Ecco, ad esempio, cosa permette di ottenere la straordinaria All Inclusive Smart in Love Easy Pay.