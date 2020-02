La piattaforma per lo streaming da 125 milioni di abbonati ha deciso di investire ancora sulla serie Le terrificanti avventure di Sabrina, consentendole di arrivare così alla quarta stagione.

In questi giorni sta andando in onda il terzo capitolo della serie, che sta rivelando un interessante intreccio: d’altronde, giunti a questo punto, non potrebbe che essere così. Infatti, mentre nelle precedenti stagioni si era optato per dipanare la trama in un maggior numero di puntate, per questa stagione il tutto si è concentrato in 8 episodi.

Rispetto alla prima si è dunque ridotto di 3 episodi, mentre a confronto con la seconda ce n’è uno in meno. Naturalmente si tratta di una scelta ponderata, probabilmente in previsione di preservare la qualità in termini di costumi, effetti speciali e scenografia.

Sabrina, confermata la quarta stagione della serie?

Mentre i fan si stanno godendo gli sviluppi di questa intrigante terza stagione, i produttori Netflix sono già al lavoro per gettare le basi per la quarta stagione.

Ciò che sappiamo è che nella precedente stagione – allerta spoiler d’ora in avanti – Sabrina Spellman, protagonista dell’omonimo sceneggiato e interpretata dall’attrice Kiernan Shipka, è stata in grado di sconfiggere il proprio padre, Lucifero. Che però ora si ritrova bloccato insieme al fidanzato di Sabrina, Nicholas, e per poter liberare il suo amato lei dovrà affrontare per una seconda volta il Signore Oscuro.

Insieme a lei, ci saranno gli amici di sempre, ossia Harvey, Theo e Rosalind.

Il successo raggiunto dalle scorse stagioni ha indotto il colosso dello streaming Netflix a riconfermarne la produzione anche per la prossima IV parte, benché non siano ancora note le tempistiche per la sua uscita. Resteremo in attesa di ulteriori aggiornamenti.