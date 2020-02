Sulla piattaforma di Netflix le serie televisive non mancano, ma una in particolare ha riscosso un successo incredibile: Narcos. La serie televisiva spagnola che racconta delle vicende dei narcotrafficanti e del noto criminale Pablo Escobar ha affascinato tantissimi utenti. Il suo incredibile successo ha permesso agli sviluppatori della serie televisiva di ideare uno spin-off: Narcos: Messico.

Carlo Bernard e Doug Miro, ideatori e sviluppatori della serie televisiva spagnola, hanno pensato bene di continuare il racconto della lotta tra narcotrafficanti e forze dell’ordine spostando però l’attenzione da Pablo Escobar al cartello di Guadalajara in Messico. Inutile dire che la serie ha riscosso un successo inaspettato e così, gli sviluppatori, hanno deciso di proseguire con il racconto sviluppando una seconda stagione.

Narcos: Messico, la seconda stagione è disponibile sulla piattaforma di streaming online

La seconda stagione di Narcos: Messico è disponibile sulla piattaforma di streaming online Netflix con la quale è possibile scoprire il seguito del racconto. Questa serie televisiva è incentrata su Félix Gallardo a capo di un impero basato sull’esportazione negli Stati Uniti di sostanze stupefacenti come marijuana, cocaina ed eroina.

In questa nuova stagione l’agente Micheal Pena non c’è e a prendere il suo posto è l’agente della DEA, Walt Breslin. Decide di prendere questo lavoro per rivendicare la morte di un caro collega. Il protagonista Félix Gallardo ha a che fare con un vero e proprio agente, difficile da distrarre.

Gli episodi di questa nuova stagione sono dieci e, come anticipato precedentemente, sono già disponibile sulla piattaforma di streaming online Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.