L’operatore francese Iliad ha deciso di rendere disponibili per tutti i nuovi clienti, due offerte rimaste quasi segrete fino ad ora. Sembrerebbe che anche nell’appena iniziato 2020 l’operatore voglia continuare a proporre alcune delle offerte dell’anno precedente.

I numeri non fanno altro che continuare ad accertare la costante crescita dell’operatore, e anche i più scettici tra gli addetti ai lavori ora hanno iniziato ad avvicinare la popolarità di Iliad a quella di altri operatori molto più famosi e duraturi. Scopriamo insieme le due offerte di cui parlavamo precedentemente.

Iliad rende disponibili due offerte quasi segrete fino ad ora

Nell’ultimo periodo i clienti Iliad sono cresciuti in modo esponenziale e una buona parte del merito va dato all’offerta Giga 50. Quest’ultima è attivabile utilizzando le simbox presenti nei luoghi pubblici o anche attraverso i punti vendita ufficiali o ancora utilizzando il sito internet ufficiale dell’operatore.

La Giga 50 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet in 4G a soli 7.99 euro al mese. Un’altra offerta, attualmente ancora attivabile sul sito ufficiale dell’operatore è la Giga 40. Questa comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 40 GB di traffico internet a 6.99 euro al mese.

Vi ricordo che dallo scorso febbraio, tutti gli utenti che sceglieranno l’offerta Giga 40, avranno anche a propria disposizione 4 GB in roaming all’interno dei Paesi dell’Unione Europea. Attraverso le pagine ufficiali del sito di Iliad, potrete trovare anche l’offerta Voce, che comprende minuti no limits verso tutti i numeri nazionali in Italia e all’estero a 4.99 euro al mese. Per maggiori informazioni, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.