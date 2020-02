Il social network Facebook ha recentemente reso disponibile, all’insaputa di tutti, l’applicazione Hobbi su App Store. Si tratta di un’app molto simile a quella che noi conosciamo come Pinterest, che permette quindi di salvare ed organizzare le foto dei propri progetti e lavori.

Il colosso di Menlo Park non sembrerebbe quindi accontentarsi delle moltissime applicazioni in suo possesso presenti sugli store. Recentemente ha infatti presentato al pubblico un’applicazione per salvare e condividere foto, chiamata Hobbi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook presenta una nuova applicazione denominata Hobbi

La nuova applicazione presentata dal colosso guidato da Mark Zuckerberg, chiamata Hobbi, avrebbe lo scopo, secondo la descrizione presente su App Store, di ”aiutarti a documentare e ricordare le cose che ami fare”. L’app è stata presentata senza grandi annunci o altro, anzi, negli Stati Uniti e in pochi altri paesi è comparsa semplicemente all’interno dell’App Store. Questo andrebbe quindi a confermare che l’azienda è costantemente impegnata a sperimentare nuovi servizi che vanno oltre il proprio marchio principale.

L’applicazione presenta una struttura molto simile a quella di Pinterest, come anticipato precedentemente, permette infatti di organizzare le foto caricate in raccolte in modo da consentire agli utenti di tenere traccia dei propri progressi nel tempo. Per il momento Hobbi non presenta, a differenza di Pinterest, la componente di condivisione sui social, ma permette solamente la creazione in app di video riassuntivi dei progetti appena terminati.

Ci teniamo a precisare che per il momento Hobbi è disponibile solo su App Store, quindi per iPhone, iPad e iPod. Al momento è in fase di test in paesi come Colombia, Spagna, Belgio, Ucraina e ovviamente Stati Uniti. Non sappiamo quindi se potrebbe arrivare anche in Europa e nel nostro Paese. Non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire la valutazione dell’app negli altri paesi.