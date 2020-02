Un nuovo strumento con intelligenza artificiale, chiamato Dark Emulator, potrebbe aiutare a rivelare la struttura dell’universo secondo le dichiarazioni degli scienziati che l’hanno creato.

La tecnologia potrebbe aiutarci a “lavorare verso la scoperta del più grande mistero della fisica moderna, che è quello di scoprire cos’è l’energia oscura“. Gli astronomi sono da tempo alla ricerca di un quadro completo dell’universo. Ciò ha portato a importanti progressi poiché i ricercatori hanno esaminato l’universo più profondamente e in modo più dettagliato che mai. Ma i ricercatori continuano a scontrarsi con il problema della materia oscura e dell’energia oscura, che costituisce la maggior parte dell’universo ma può essere osservato solo indirettamente.

Se gli astronomi sono in grado di capire come è composto il nostro cosmo – generando un quadro completo dei filamenti in cui le galassie si raggruppano insieme e i vuoti che presentano – allora potrebbero essere in grado di dare un quadro migliore di come funziona. Il team di scienziati che ha creato il nuovo strumento chiamato “Dark Emulator”, descritto in un recente articolo pubblicato sull’Astrophysical Journal, sperano appunto che l’intelligenza artificiale possa far luce su come è nata quella struttura.

Dark Emulator è il nuovo strumento munito di intelligenza artificiale che permette di capire la struttura dell’universo in pochi secondi

Questa nuova tecnologia è stata sviluppata da scienziati che hanno utilizzato supercomputer appartenenti all’Osservatorio astronomico nazionale del Giappone. “Abbiamo creato un database straordinariamente grande utilizzando un supercomputer, che ci ha impiegato tre anni, ma ora possiamo ricrearlo su un laptop in pochi secondi. Sento che esiste un grande potenziale nella scienza dei dati“, ha dichiarato l’autore principale Takahiro Nishimichi in una dichiarazione. “Penso che questo metodo che abbiamo sviluppato sarà utile anche in altri campi come le scienze naturali o Scienze sociali.”

Lo strumento funziona basandosi sull’apprendimento automatico per creare centinaia di universi virtuali. Sono stati in grado di alterare parti importanti dell’universo e generare un’immagine di come avrebbero potuto cambiare il cosmo. “Dark Emulator” è in grado di apprendere da ciascuna di queste simulazioni, permettendogli di indovinare come i cambiamenti di tali caratteristiche influenzerebbero i risultati. Ciò significa che non è necessario creare simulazioni completamente nuove, consentendogli di generare un altro universo virtuale molto più rapidamente che mai. Simulazioni simili richiederebbero giorni senza Dark Emulator.