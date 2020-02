FX Networks ha confermato la nuova stagione dell’amata serie televisiva americana, American Horror Story. L’ideatore di questa fiction, Ryan Murphy, ha avuto un successo incredibile con le prime nove stagioni e finalmente i fan possono continuare con la visione poiché a quanto pare ad essere confermata non è solo la decima stagione, ma anche la undicesima, dodicesima e tredicesima.

A quanto dicono le diverse indiscrezioni ricevute, le riprese della decima stagione sono già terminate e, di conseguenza, il loro lavoro attuale è quello del montaggio delle scene. Ma eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo nel paragrafo qui di seguito.

American Horror Story arriva con la decima stagione: ecco alcune novità

La serie televisiva americana dalla trama horror continua con lo svolgimento della storia, ma le novità a riguardo sono veramente poche. Ryan Murphy non ha mai voluto rivelare nessun tipo di dettaglio sulle sue stagioni e anche questa ha volta è rimasto fedele al suo atteggiamento.

Alcune indiscrezioni rivelano che la decima stagione è prevista per la fine di quest’anno, ma non ci sono fonti ufficiali che lo confermano. Per quanto riguarda i personaggi, a confermare la sua partecipazione è Sarah Paulson durante un’intervista:” Non posso svelare molto, ma posso confermare di essere uno dei personaggi centrali di questa nuova stagione”.

Jessica Lange, invece, ha confermato la sua non partecipazione sempre durante un’intervista: “Mi sono divertita tantissimo a partecipare nel cast di questa straordinaria serie televisiva e sono onorata di aver lavorato con gli altri attori, ma non voglio riscuotere nuovamente quel successo”.