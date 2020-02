Il giorno più romantico dell’anno è arrivato. E che tu lo festeggi al ristorante, al cinema o a casa, perché non sorprendere la tua dolce metà con un augurio originale e personalizzato? Certo, il bigliettino lasciato sul comò (o chissà dove) ha sempre un certo effetto, ma non sempre è possibile organizzare questo genere di sorpresa, specie per quelle coppie che non convivono o che, per altri motivi, sono fisicamente lontani. In questo caso, è pur sempre un’idea affidarsi al buon vecchio WhatsApp per stupire il proprio partner con un messaggio romantico e personalizzato.

In questo articolo, infatti, ti segnalo delle applicazioni per il tuo smartphone Android grazie alle quali realizzare dei fantastici auguri di San Valentino da inviare, poi, alla tua dolce metà su WhatsApp.

Le migliori applicazioni per auguri di San Valentino da inviare su WhatsApp

La prima app che vorrei segnalarti è Valentine Photo Frames. Si tratta di un editor fotografico che ti permette di realizzare delle cartoline di San Valentino con le tue foto più romantiche. L’app offre diverse cornici, filtri e adesivi tra cui scegliere, ma puoi anche realizzare un collage con più foto, scegliendo il tuo layout preferito, o un’immagine in formato Instagram Story. Il tutto può poi essere personalizzato e reso ancora più romantico aggiungendo un piccolo messaggio personale o scegliendo tra adesivi di testo pre-confezionati.

Se sei a corto di idee, puoi affidarti ad applicazioni come Auguri di buon San Valentino o Happy Valentine Day Wishes Images, che altro non sono che degli aggregatori di immagini. Qui, troverai tantissime immagini a tema San Valentino, con frasi romantiche ma, ahimè, già viste e riviste. Lasciami dire, dunque, che in questo caso peccherai di originalità. Queste applicazioni, però, potrebbero rivelarsi un ottimo spunto per costruire un messaggio personale.

Piccolo bonus. Ti senti particolarmente romantico? Puoi personalizzare il tuo smartphone con uno sfondo animato a tema San Valentino. Dai un’occhiata all’app San Valentino Sfondi Animati, puoi trovare lo sfondo che meglio ti si addice!