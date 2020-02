Temi che il tuo Smartphone sia controllato? Hai un ragionevole dubbio da risolvere? Ecco come puoi farlo con questi tre metodi che risolvono una pesante incognita con cui tutti, prima o poi, abbiamo avuto a che fare. Potrebbe esserci qualcuno che ascolta e spia tutto ciò che facciamo? In che modo ne veniamo a capo. Vediamo di scoprirlo subito.

Come capire se il nostro telefono è spiato da qualcun altro

Oltre che lo spionaggio social e delle applicazioni esistono tutta una serie di altri metodi di intercettazione. L’indiscrezione circa l’azione criminosa dia alcuni hacker curiosi arriva dal Nuovo Continente, dove l’argomento privacy ha iniziato ad assumere una centralità sconcertante.

Una eventuale azione di spionaggio si può scoprire in diversi modi. Si possono contattare le autorità oppure richiedere l’intervento di specialisti. In alternativa si può fare a meno di interventi così decisivi e rivolgersi non a delle app ma a dei semplici trucchi da tastierino numerico. Inserendo i seguenti codici nel dialer possiamo ottenere qualche informazione sullo stato della sicurezza.

Per capire se è attiva la deviazione di chiamate e messaggio verso un altro numero (differente dal nostro) bisogna digitare *#21# .

. Se la risposta è positiva digitare *#62# per scoprire a quale numero siano indirizzate.

per scoprire a quale numero siano indirizzate. Coloro che possiedono uno smartphone Android, possono digitare al termine di questa fase il codice *#*#4636#*#*, in modo da avere tutta la situazione completa riguardante il numero di cellulare e il tipo di device utilizzato.

Tale procedura funzione per scoprire se qualcuno ascolta chiamate e messaggi. Ovviamente non ha effetto per applicazioni come WhatsApp e Facebook, dove gli interventi devono assumere un carattere più radicale.