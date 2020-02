Sono tante le offerte che stanno proponendo gli operatori telefonici, ma anche le iniziative degli operatori virtuali, tra cui PosteMobile, non sono da meno. A proposito dell’operatore virtuale che si appoggia a Wind, oggi in questo articolo ci concentriamo su qualche offerta che sta incuriosendo i clienti della concorrenza.

L’operatore PosteMobile si trova costantemente a lavoro per cercare di migliorare il servizio offerto ai propri utenti. Le offerte che consigliamo di attivare agli utenti propensi al cambio operatore sono le seguenti: Creami Style, Creami WeBack e Creami Extra WOW 10GB.

Passa a PosteMobile: offerte fino a 50GB

Tali offerte possono essere attivate da tutti i clienti che vogliono attivare un nuova promozione commerciale, senza distinzione dell’operatore di provenienza.

L’offerta Creami Style propone 500 credit da consumare per le chiamate e invio sms a tutti i numeri nazionali. Inclusi anche 5 giga di traffico dati in 4G ad un costo mensile di 5 Euro. Non è previsto nessun costo di attivazione.

L’offerta Creami Weback propone credit illimitati per eseguire chiamate a qualsiasi numero e inviare sms ai numeri mobili nazionali. Presenti anche 50 giga di traffico dati in velocità 4G ad un costo mensile complessivo di 9,99 Euro. Non è previsto nessun costo di attivazione.

Infine, l’offerta Creami Extra Wow 10GB include credit illimitati per svolgere chiamate a tutti i numeri nazionali e inviare messaggi ai numeri mobili nazionali. L’iniziativa si completa con l’utilizzo di 10 giga di traffico dati in velocità 4G. Il costo mensile è di 7 Euro e non è previsto nessun costo di attivazione.