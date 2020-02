Stando alle ultime ricerche, i dati trasmessi attraverso il sistema Internet attuale potrebbero essere trasmessi più velocemente, di almeno mille volte, grazie ad un innovativo sistema laser.

I laser di cui parla questa ricerca potrebbero inviare dati in tutto il mondo a velocità inimmaginabili utilizzando la tecnologia attuale ma in modo diverso, secondo questo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications. Lo studio ha visto i ricercatori fare una svolta nel controllo dei laser a cascata quantica terahertz, che secondo loro potrebbero essere utilizzati per trasmettere dati in modalità wireless su brevi distanze a una velocità di 100 gigabit. Le attuali connessioni Ethernet funzionano a 100 megabit al secondo, mille volte meno rapidamente.

Il tipo specifico di laser è diverso perché emette luce nell’intervallo terahertz dello spettro elettromagnetico, ampiamente utilizzato per analizzare le sostanze chimiche. Trasformandoli per inviare dati potrebbero fornire connessioni molto più veloci per ricerche, ospedali, comunicazioni satellitari. O per qualsiasi altra situazione in cui sono richieste connessioni di rete molto veloci. Per essere utilizzati per l’invio ai dati, i laser devono essere spenti circa 100 miliardi di volte al secondo. Ciò richiede un controllo preciso e finora gli ingegneri non sono stati in grado di farlo. Tuttavia i ricercatori pensano di aver trovato un modo per controllare quella modulazione molto veloce, usando suono e luce.

John Cunningham, professore di Nanoelettronica a Leeds, ha dichiarato: “Al momento, il sistema per la modulazione di un laser a cascata quantica è azionato elettricamente, ma ha dei limiti. Quando un elettrone passa attraverso la parte ottica del laser, viaggia attraverso una serie di “pozzi quantici” che emettono un impulso di energia luminosa. Un elettrone può emettere un certo numero di quei fotoni. In sostanza, ciò che abbiamo fatto è stato usare l’onda acustica per scuotere gli intricati stati elettronici all’interno del laser a cascata quantica. Abbiamo quindi potuto vedere che l’emissione di luce terahertz veniva alterata dall’onda acustica“.