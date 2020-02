L’Area 120 di Google offre giochi Web veloci ai telefoni lenti

Google: i titoli sono semplici da scaricare e da usare

Tutti i titoli funzionano sia con touch sia con mouse e tastiera di un PC. Sono progettati per funzionare praticamente su qualsiasi piattaforma e dispositivo. Come molti giochi casuali, sono progettati per essere giocabili con un minimo di istruzioni, importante quando devono raggiungere le persone in molte lingue diverse. Alcuni sono riff non così sottili su titoli familiari come Puzzle Bobble e Tetris , ma probabilmente non è una brutta cosa per i giocatori che altrimenti non potrebbero giocare a quei giochi sui loro telefoni.

I GameSnack sono disponibili direttamente sul web. Le persone in Indonesia però (e infine altrove nel sud-est asiatico) avranno presto accesso a loro tramite la “super app” Gojek. Google potrebbe non avere il vantaggio di Facebook per la distribuzione di giochi (può lanciare gli utenti più direttamente), ma scommette chiaramente che una maggiore compatibilità lo aiuterà a raggiungere i giocatori che non possono nemmeno prendere in considerazione altri giochi web.