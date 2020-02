Google: YouTube TV non funzionerà con gli abbonamenti dall’App Store

“Attualmente sei abbonato a YouTube TV tramite acquisti in-app di Apple, quindi ti scriviamo per farti sapere che, a partire dal 13 marzo 2020, YouTube TV non accetterà più pagamenti tramite acquisti in-app di Apple“, si legge nel email dell’azienda. “Ti verrà addebitato un ultimo mese di servizio e l’abbonamento all’acquisto in-app verrà automaticamente annullato alla data di fatturazione successiva al 13 marzo 2020“.

Google: non è chiaro il motivo di questa scelta ma c’è un ipotesi

L’e-mail non spiega perché Google sta rimuovendo uno dei modi in cui le persone possono pagare per YouTube TV, ma la ragione probabile è che la società non vuole dare a Apple una riduzione delle sue entrate di abbonamento. A seconda di quanto tempo qualcuno è abbonato, Apple subisce una riduzione del 15-30% di ogni abbonamento in-app.

La pratica è stata controversa per molto tempo. Tuttavia, Google non è la prima azienda a smettere di accettare gli abbonamenti all’App Store. Nel 2018, Netflix ha smesso di ricevere abbonamenti in-app sia sull’App Store sia su Google Play Store. In pratica, sarai comunque in grado di utilizzare l’app YouTube TV sui tuoi dispositivi Apple, dovrai solo iscriverti direttamente attraverso il sito Web dell’azienda.