Uno dei più importanti servizi di posta elettronica che conosciamo è Gmail, il servizio offerto da Google tramite il quale possiamo ricevere e inviare le nostre email sia da computer fisso che da dispositivi quali smartphone e tablet. Per questo motivo, Google ha fornito con il recente aggiornamento di questa applicazione, nuovi servizi utili per evitare di commettere errori ortografici e di altro genere.

Ecco come funziona questo nuovo aggiornamento di Gmail

In sostanza, per coloro che hanno fatto l’aggiornamento di Gmail, ci sarà la funzione di sottolineatura di eventuali ortografici o di terminologia, che si attiverà mentre scrivete. I termini errati a livello ortografico verranno sottolineati con una linea di colore rosso, mentre invece, i termini errati perché non esistenti o grammaticalmente inesatti, verranno sottolineanti con una linea di colore blu.

Per vedere inoltre i suggerimenti che Gmail offre in in alternativa alle parole sottolineate, basterà cliccare sopra di esse e selezionare la correzione che ci sembra più appropriata o, in alternativa, modificarlo in autonomia con quello che riteniamo sia più corretto. Un’altra cosa che Gmail fa già da tempo e continuerà a fare, è il suggerimento delle parole che stiamo digitando, in modo tale da facilitare la scrittura delle email. Queste opzioni diventano attive in automatico nel momento in cui viene fatto l’aggiornamento di Gmail. Tuttavia, per coloro che desiderano fare a meno di tutte queste funzioni, è possibile disattivarle dalle impostazioni di Gmail. Possono essere disattivate sia tutte insieme, sia una per una, in base alle vostre preferenze.