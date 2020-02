Gennaio 2020 è stato il mese più caldo mai registrato

Questo non dovrebbe essere troppo sorprendente, dato che il 2019 è stato il secondo anno più caldo della Terra , lo scorso giugno è stato il più caldo e i ricercatori hanno appena registrato temperature da record in Antartide . Secondo il NOAA, i 10 gennaio più caldi sono tutti avvenuti dal 2002. Ciò che rende questo anno particolarmente unico è che non c’era El Niño a giustificare un po’ del riscaldamento.

Secondo il rapporto del NOAA, alcune parti della Russia, della Scandinavia e del Canada orientale hanno visto le temperature del terreno più calde della media. Hanno registrato una temperatura di 5,0 gradi sopra la media. L’Alaska e il Canada occidentale hanno visto temperature particolarmente fresche.

JUST IN: January 2020 surpassed 2016 as the warmest #January on record for globe, according to @NOAANCEIclimate https://t.co/Y88Yf1yBud #StateOfClimate pic.twitter.com/2rkFPVi85r

— NOAA (@NOAA) February 13, 2020