Euronics fa una sorta di regalo agli utenti, pensa infatti di lanciare un’ottima campagna promozionale su tutto il territorio nazionale, tramite la quale comunque offrire l’opportunità di ricevere uno sconto del 50% sul prodotto meno caro, rispetto ad una coppia di modelli scelti in precedenza.

Avete capito bene, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere nel momento in cui parliamo del suddetto rivenditore di elettronica, in questo caso l’acquisto alle condizioni indicate sarà possibile in ogni punto vendita, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. L’idea è quella di contrastare le crescenti soluzioni delle dirette concorrenti, arrivando difatti a proporre un qualcosa di quasi unico nel suo genere.

Euronics: ecco il regalo per gli utenti con lo sconto “facciamo a metà”

Il regalo pensato da Euronics per i propri utenti è questo, tutti hanno la possibilità di recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto di due prodotti a scelta (ad esclusione dei marchi Bose, iRobot, Dyson, Apple e di due modelli afferenti alla stessa categoria merceologica); una volta giunto in cassa riceverà uno sconto del 50% sul meno caro della coppia.

Il meccanismo è molto semplice, ma per darvi un’idea completa, facciamo un piccolo esempio: ipotizziamo di aver scelto uno smartphone da 500 euro ed un televisore da 800 euro, per un totale di 1300 euro. In cassa verranno versati solamente 1050 euro, in quanto lo smartphone sarà passato a 250 euro, al posto di 500.

