Esselunga ha recentemente presentato un’offerta tech davvero molto interessante, un volantino tramite il quale l’utente si ritrova ad avere la possibilità di acquistare un prodotto di fascia medio-bassa ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora in Italia.

A differenza della scorsa settimana, in cui l’attenzione era stata concentrata sul terminale di casa Apple come l’iPhone Xs, in questo caso l’utente che si recherà in tutti i punti vendita Esselunga entro e non oltre il 19 febbraio, potrà approfittare di un’ottima opportunità per risparmiare moltissimo sullo Xiaomi Redmi Note 8T.

Esselunga: l’offerta cancella le proposte della concorrenza

Sebbene a tutti gli effetti non sia un prodotto dalla qualità sopraffina, lo Xiaomi Redmi Note 8T attira le folle per l’ottimo rapporto qualità/prezzo messo sul piatto. Al giorno d’oggi può essere acquistato spendendo solamente 169 euro per la versione 4/64GB, no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

La scheda tecnica, al netto delle indicazioni presentate in precedenza, resta comunque notevole: display da 6.3 pollici FullHD+, processore octa-core da 2GHz di frequenza di clock, sistema operativo Android 9 con personalizzazione MIUI, 4 fotocamere posteriori (suddivise in 48 + 8 + 2 + 2 megapixel), nonché componente anteriore da 13 megapixel, NFC e batteria da 4000 mAh.

Tutto questo, come indicato poco sopra, per soli 169 euro nei negozi Esselunga fino al 19 febbraio. E’ importante ricordare che la disponibilità della promozione è garantita, al netto comunque di eventuali scarsità di scorte disponibili nel negozio in cui vorrete completare l’acquisto.