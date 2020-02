Oggi è San Valentino, il giorno dedicato alla festa degli innamorati. Durante tutto l’arco di queste ore, come da tradizione, gli operatori telefonici offriranno ai loro utenti iniziative speciali e promozioni a costi da ribasso. Tra i provider più attivi nel celebrare San Valentino troviamo 3 Italia.

3 Italia, una doppia offerta per la coppia con 100 Giga a 11,99 euro

Quest’anno il team commerciale di 3 Italia ha messo a punto un’iniziativa molto particolare e mai vista prima. I clienti che nelle prossime ore vorranno effettuare la portabilità del numero da TIM, Vodafone e Iliad potranno scegliere la promozione All-In Love.

Le soglie di consumo dell’offerta sono molto vantaggiose. Gli utenti avranno a loro disposizione chiamate illimitate più 200 SMS e 100 Giga per la navigazione in internet sotto la rete 4G. Il costo di rinnovo mensile per la ricaricabile è invece di 11,99 euro a cui si aggiungono ulteriori 6,99 euro da pagare una volta sola per le spese di attivazione della rete e per eventuale dotazione della SIM.

Ciò che rende All-In Love unica nel suo genere è però il metodo di attivazione. In clima di San Valentino, infatti, la promozione potrà essere attivata solo da una coppia. 3 Italia consente l’attivazione di All-In Love solo a quelle persone che hanno provveduto alla sottoscrizione di un’ulteriore All-In Love. In caso di scheda SIM condivisa, All-In Love potrà essere attivata anche da due numeri con stessa intestazione.

Per scegliere questa iniziativa di 3 Italia ci si dovrà recare in uno degli store ufficiali presenti sul suolo italiano. E’ possibile attivare All-In Love sino al prossimo 16 Febbraio.