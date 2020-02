L’azienda cinese Xiaomi è già molto conosciuta in Italia anche se per alcuni paesi questo brand è appena diventato popolare. Guardando i numeri però, il colosso rappresenta il quarto produttore di smartphone al mondo.

Davanti a lui troviamo i giganti Samsung, Apple e Huawei, anche se quest’ultimo ha subito un calo dell’ultimo anno a causa dei “problemi” con gli Stati Uniti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi chiude il 2019 con il botto, più 27% rispetto all’anno scorso

I dati sono arrivati da Strategy Analytics, che hanno parlato di una crescita del 27% su base annuale nell’ultimo trimestre del 2019. Si tratta quindi di un anno contrassegnato da una maggiore espansione internazionale del brand rispetto ai suoi inizi. L’unico mercato in declino è proprio quello cinese, dove la sola società a crescere è attualmente Huawei. A controbilanciare la situazione nel continente asiatico ci pensa l’India, dove Xiaomi è leader indiscusso.

Se invece passiamo all’Europa, il quadro è decisamente positivo, con un volume triplicato nella parte occidentale grazie soprattutto agli accordi con gli operatori telefonici, che permettono di acquistare anche smartphone costosi ad un prezzo molto conveniente. Possiamo annunciare che è appena terminato un anno molto positivo per la società, pronta a celebrare il suo decimo anno di esistenza, anche se in Europa la conosciamo solamente da meno anni.

Lo farà con il lancio del suo prossimo top di gamma, ovvero il Mi 10, che probabilmente sarà svelato in anteprima proprio oggi, prima dell’evento ufficiale di Barcellona durante il Mobile World Congress. Al momento conosciamo solamente qualche indiscrezione sullo smartphone in questione, insieme a qualche dettaglio della scheda tecnica, per ulteriori informazioni non ci resta che attendere la presentazione ufficiale.